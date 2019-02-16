Braii: топ-5 найкращих пісень українського гурту
16.02.2019
Учасники гурту Braii вважають, що з усіх конкурсантів Нацвідбору на Євробачення-2019 їх виділяє музичний стиль. Це альтернативна музика. Вона зрозуміла і доступна, адже в основі всього лежить пісня, яку хочеться наспівувати. Давайте послухаємо топ-5 найкращих композицій українського гурту!
Braii – «Complicated»
Braii – «On The Bottom»
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Braii – «Maybe»
Braii – «City of Nothing»
Braii – «Stranger»
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