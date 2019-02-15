Сьогодні о 20:00 на телеканалі СТБ вийде одразу 2 серії детективного серіалу «Загадка для Анни». Неперевершена Даша Трегубова грає слідчу Анну Кірєєву, яка заплуталася у стосунках із чоловіками. Чи зможе жінка розкрити таємницю власних почуттів у детективі «Загадка для Анни»?

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Головна героїня детективного серіалу Анна Кірєєва з легкістю розгадує таємничі злочини. Проте Анна заплуталась в особистому житті. Жінку оточують чоловіки, які готові боротися за крижане серце детектива. Кого ж із них вибере слідча?

У якийсь момент героїню детектива «Загадка для Анни» беруть сумніви: чи на правильному вона шляху? Занадто багато запитань лишається без відповіді. Занадто багато таємниць, які Анна мусить дізнатися.

У попередніх серіях Анна пішла від чоловіка, який теж працює у поліції. Проте тепер вона готова дати шанс стосункам, які раніше так її спустошували.

Чи зуміє Анна врятувати свій шлюб? Та яка детективна історія чекає глядачів у серіалі «Загадка для Анни» у 7, 8 серії?

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Не пропустіть 15 лютого о 20:00 детективний серіал «Загадка для Анни» на телеканалі СТБ!

Video: «Загадка для Анни»: яка інтрига чекає на глядачів у 7 та 8 серії? Серіал Загадка для Анни - 7, 8 серія виходять в ефір уже 15.02.2019! Дивіться анонс серій фільму Загадка для Анни на СТБ

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