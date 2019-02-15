Юрій Ковриженко: біографія, творчість та всі новини про ведучого

Юрій Ковриженко — всесвітньовідомий шеф-кухар, який регулярно представляє нашу країну на міжнародних конгресах, а також посол української кухні в інших країнах від Міністерства закордонних справ. І це далеко не всі заслуги ведучого програми «Страва честі». Всі найцікавіші факти про кулінарію, а також біографію Юрія Ковриженка читайте в нашому матеріалі.

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Повне ім’я: Юрій Ковриженко

Дата народження: 08 червня 1983 р.

Місце народження: Київ, Україна

Діяльність: шеф-кухар, телеведучий

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність

Юрій народився в Києві 8 червня 1983 року. Мама була педагогом, грала на піаніно, тому дитинство чоловіка минуло у творчій обстановці.

Здобув освіту в художній школі за спеціальністю «Скульптура», а також у Слов’янському університеті на факультеті міжнародних відносин.

Кар’єра і навчання

Юрій Ковриженко — професійний шеф-кухар з 10-річним стажем. У 2017 році був нагороджений Global Chef Awards в Сінгапурі за внесок у розвиток гастрономії.

Ще будучи школярем підробляв офіціантом в кафе «Saloon Cowboy». Так почалася кар’єра Юрія в ресторанному бізнесі. Пройшовши шлях від офіціанта до керуючого рестораном, кинув все і вирушив на пошуки себе. Навчався основам кулінарного мистецтва в ресторанах Франції, в Аквітанії. Далі — в найкращих кулінарних школах Європи, в тому числі в Ferrandi (Париж), Ecole Ritz Escoffier (Париж), Basque Culinary Center (Сан-Себастьян) і IFSE (П’ємонт, Турин).

Регулярно представляє Україну на міжнародних конгресах, серед них: Slow Food Terra Madre 2016 і 2018 у Турині, World Gourmet Summit 2017 і 2018 у Сінгапурі та Chefs World Summit 2017 і 2018 у Монте-Карло. Також Юрій співпрацює з Міністерством закордонних справ України як посол української кухні в інших країнах світу.

Сьогодні Ковриженко — неймовірно талановитий кухар з яскравою індивідуальністю.

Телебачення

Вже цієї весни вас чекає кулінарний тревел з елементами реаліті «Страва честі». Героїні поділяться з телеглядачами своїми секретами, а Юрій доповнить їхні знання ресторанними техніками, щоб показати, що ще можна приготувати вдома з пропонованих інгредієнтів.

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