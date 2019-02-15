Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 Ivan NAVI відкриє другий півфінал зі своєю неймовірною композицією «All For The Love». Співак вважає, що виступати першим на конкурсі дуже відповідальна місія, але він з нею впорається. Як Ivan NAVI готується до Нацвідбору-2019, дивіться в матеріалі.

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Ivan NAVI каже, що заспівавши першим, він в очікуванні не витрачатиме енергію даремно. Артист матиме найголовніше – повну концентрацію на виступі. Сьогодні він показав в Instagram, як проходить його репетиція.

Нагадуємо, що другий півфінал пройде вже цієї суботи 16 лютого. Ivan NAVI буде змагатись з ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii та Freedom Jazz.

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