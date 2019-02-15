Куди віднести непотрібний одяг та інші речі у Києві? У кожного з жителів столиці є балкони, комірки, шафи або коробки, у яких знайдуться непотрібні речі. Викинути шкода, а куди віддати не знаємо. Редакція STB.UA підготувала для вас список місць прийому непотрібного одягу, техніки та інших речей у Києві.

Куди здати старий одяг і техніку у Києві: список місць

1. Благодійний магазин «Ласка»

Що приймають: чоловічий та жіночий одяг, взуття, аксесуари, сумки, книги, вінілові платівки, фотоапарати, предмети інтер’єру.

Тип прийому: безоплатно.

Адреса магазину: вул. Липинського, 3; вул. Малопідвальна, 15.

2. «Банк одягу» у будівлі бібліотеки імені Сухомлинського

Що приймають: будь-який одяг, взуття, іграшки, побутову техніку.

Тип прийому: безоплатно. Але, перед тим, як приносити речі, дуже просять попередньо набрати за номером +38 (093) 57-44-24

Адреса: вул. Берлінського, 9 (ст. М. Сирець).

3. Товариство Червоного Хреста України

Що приймають: предмети домашнього вжитку, дитячий, чоловічий, жіночий одяг, будь-яке взуття.

Тип прийому: безоплатно.

Адреси пунктів товариства: проспект Науки, 15; Контрактова пл., 12; проспект Перемоги, 61/2; вул. Волинська, 2; вул. Котовського, 33; вул. Софіївська, 10-Б.

4. Бокси на заправках «ОККО»

Що приймають: будь-який одяг і взуття.

Тип прийому: безоплатно.

Адреси заправок з боксами: просп. Героїв Сталінграда, 1-А, просп. Генерала Ватутіна, 2-А, просп. Броварський, 20-З, вул. Дніпровська набережна, 8, просп. Леся Курбаса, 2-Ж.

5. Центр управління відходами

Що приймають: будь-яку техніку (від холодильника до чайника), електроніку, акумулятори.

Тип прийому: люмінесцентні лампи приймають за плату від вас у розмірі 3,80 грн за одну лампу. За здачу батарейок доведеться заплатити 100 грн за 1 кг. Інша електроніка і техніка приймається безоплатно.

Адреса центру: вул. Полковника Шутова, 16.

6. Організація «Екологічні інвестиції»

Що приймають: організаційна техніка, дрібна електроніка.

Тип прийому: раз на декілька місяців на платній основі. Вартість здачі приладів на переробку становить 24 грн за 1 кг.

Адреса організації: вул. Верхній Вал, 4-А.

7. Прийом макулатури «УкрПромРесурс»

Що приймають: старі газети, журнали, книги, картон та інші паперові вироби.

Тип прийому: платна основа для кожного типу макулатури. З деталями краще ознайомитися у них на сайті.

Адреса організації: вул. Жилянська, 97.

Це може бути светр, що вже рік лежить незайманим у шафі під пильним наглядом молі, або ж давно прочитана книга. Нам ці речі можуть вже не знадобитися, але є люди, які їх потребують.

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