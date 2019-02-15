Зірки «Караоке на майдані»: Наталя Валевска, Дмитро Тодорюк («Авиатор»), Маша Собко, Вікторія Смеюха («НеАнгели»), Яна Соломко та Alyosha, під час ювілейних зйомок передали для ведучого теплі привітання. Нагадуємо, що нещодавно в ефірі показали фінальний ювілейний випуск шоу, з яким 20 років зустрічала ранок вся країна. Сам ведучий про своїх зірок говорить дуже ніжно, каже, що вони народились для нього саме в «Караоке на майдані». Детальніше читайте в матеріалі.

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Наталя Валевська

Я бажаю Ігорю Васильовичу залишатись таким же молодим і життєрадісним. Хочу, щоб він не зникав з екранів, а навпаки був там весь час. Мені особисто дуже не вистачає Ігоря. Він особливий! Знаю, що були такі ситуації, коли хтось хотів пройти просто так. Дати гроші ведучому та потрапити в шоу. Але все це не про Ігоря Васильовича! Він чесний. Такі передачі як «Караоке на майдані» і «Шанс» – мали шалений успіх, бо саме народ все вирішував. Сам Ігор до людей завжди прислухався, не тільки до своєї об’єктивної і професійної точки зору з висоти 20-річного досвіду.

Дмитро Тодорюк – «Авіатор»

Перше, що хочу побажати, це найміцнішого здоров’я! Ну і придумати якийсь ще проект з цікавим форматом. Програму, яку можна реалізувати так, як вміє тільки Ігор Васильович. Думаю, саме так він зможе ще раз проявити себе як ведучий.

Марія Собко

Особисто я побажаю здоров’я, більше однодумців, команди, яка підтримає Ігоря Васильовича. І щоб всі його проекти приносили фінансовий добробут.

Вікторія Смеюха – «НеАнгели»

Хотілося сказати «Дякую», що свого часу він вибрав саме мене з натовпу. Така людина повинна займатися творчістю. Я бажаю йому перемог, успіхів і реалізації всіх задуманих планів.

Яна Соломко

Нехай у нього все буде класно! Здоров’я побільше! Ігор Васильович – веселий, пустотливий. Здоров’я також його сім’ї. Побільше їм любові, розуміння і терпіння!

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Alyosha

Він такий живчик! Нехай він таким і залишається. Міцного йому здоров’я. Щоб вдома все було добре. Просто будьте щасливим. Ігор – мудрий, успішний, творчий. В нього все є, нехай так і буде!

Редакція сайту STB.UA приєднується до привітань зірок. З радістю чекаємо в ефірі нових проектів з Ігорем Кондратюком та бажаємо йому всього самого найкращого!

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