Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019
16 лютого відбудеться довгоочікуваний другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи другої вісімки конкурсантів. Це на крок наближує нас до того, щоб дізнатися, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть другий півфінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.
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Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:
Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.
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Коди учасників:
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Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.