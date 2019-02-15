За допомогою жеребкування перед стартом Нацвідбору на Євробачення- 2019 ми дізналися, під яким номером виступатиме кожен з учасників. Другий півфінал пройде 16 лютого. Хто і в якому порядку боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2019 – дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Усі артисти Нацвідбору на Євробачення-2019 затверджені і залишається чекати, кого вибере Україна своїм наступним представником на пісенному конкурсі. Хто поїде в Ізраїль і здобуде всесвітню популярність, ми дізнаємося вже 23 лютого, у фіналі. А поки ми пропонуємо вам насолодитися переглядом другого півфіналу, який відбудеться 16 лютого, де виступатимуть наступні 8 учасників:

Ми розповімо вам про цих учасників детальніше, щоб ви могли оцінювати їх не лише як виконавців, а і як особистостей, враховуючи енергетику, яку вони несуть в маси.

Braii – це гурт з Києва, який представляє альтернативну музику. Заснувала колектив Оксана Бризгалова, саме вона зараз займає в ньому позицію вокалістки. У 2018 році вийшов дебютний міні-альбом Braii. На думку багатьох українських музичних ЗМІ, він став одним із найкращих дебютів і релізів року.

Під час Нацвідбору гурт представить пісню «Maybe», на яку скоро вийде відеокліп, знятий відомим режисером Таню Муіньо. Відомо, що це перший сингл з лонгплея Braii. Його реліз запланований на початок березня 2019 року.

Freedom jazz – це популярный кавер-бэнд, створений в 2008 році. Джаз-бэнд унікальний тим, що складається з 10 професійних дівчат-музикантів: тріо вокалісток, група саксофоністів, трубачка, бас-гітаристка, клавішниця, барабанщиця.

Солістами-вокалістками є Анастасія Малега – «наша харизма», як її люблячи називають джазетки, Санні Журба – дівчина пристрасна, імпульсивна і з нестримною енергією та Софія Павличенко, – вона ж сексуальна красуня Sofi.

KAZKA – це музичний гурт з Києва, який грає поп з елементами електро-фольку. Вони вже стали рекордсменами серед вітчизняних артистів в YouTube. Колектив очолив музичні рейтинги в десятку країн. Музикантам кілька разів присуджувалося звання «Прорив року», а з піснею «Плакала» вони отримали статуетку в номінації «Хіт року».

На Нацвідборі на Євробачення-2019 гурт представить пісню «APART», яка вже доступна для прослуховування в мережі.

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LAUD – український співак і композитор Влад Каращук. Також як соліст кавер-бенду Влад виступив на Kaunas Jazz Festival в Литві та проїхався з туром містами Німеччини. 23 жовтня 2018 у світ вийшов дебютний альбом LAUD «Музика».

LAUD вже брав участь у Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2018 в лютому 2018 року з композицією «Waiting». За результатами першого півфіналу він зайняв перше місце, отримавши найвищий бал від журі та сім балів від телеглядачів (за нього проголосувало майже 15% глядачів).

Ivan NAVI – український співак, який виконує пісні в стилі поп і house виключно українською мовою. Свою кар’єру почав з відомого шоу «Співай, як зірка» на Новому каналі, де його помітив Кузьма Скрябін. Справжніми хітами стали пісні «Такі молоді», «Тимчасовий релакс», «Закохуюсь», «Це Вона» («Зірка»), які займають найвищі сходинки радіочартів.

Пісня «All For The Love» є першим синглом з англомовного EP (міні-альбом) артиста. Виконавець прагне вийти на міжнародний рівень, щоб Україну впізнавали не тільки завдяки поетам і спортсменам, а й співакам.

ANNA MARIA – гурт це дві сестри-близнючки, які давно співають на великій сцені. Вже з раннього віку ANNA MARIA почали давати концерти в багатьох країнах світу, виконуючи пісні двадцятьма мовами, а також стали чемпіонами України з хіп-хопу.

Пісня «MY ROAD» була створена саме для Євробачення. І хоч шанувальники творчості ANNA MARIA постійно намагаються знайти в дівчатах відмінності, але ANNA MARIA – це одне ціле.

КiRA MAZUR – українська співачка, композитор і автор текстів. Її творчість відрізняється поєднанням елементів українського фолку з різними стилями музики, які доповнюють унікальний голос і оригінальна манера виконання.

У 2018 році KiRA MAZUR навіть встановила національний рекорд України – стала першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом. Так KiRA MAZUR презентувала свій дебютний альбом «МІЙ FOLK». Цікаво, що тоді дівчина вперше стрибала з парашутом.

KHAYAT – перспективний, амбітний український виконавець, який поєднує українську стилістику виконання і сучасне звучання. Влітку KHAYAT представив свою авторську пісню «DEVOCHKA», а восени «Ясно». Свої композиції писав під керівництвом Івана Дорна, а також виступав у нього на лейблі Masterskaya.

Для KHAYAT’а участь у Національному відборі на Євробачення-2019 є першим і найбільш відповідальним досвідом в його кар’єрі.

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