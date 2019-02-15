Учасник Нацвідбору гурт Braii не планує бурхливих танців на сцені. Музиканти грають у незвичному для конкурсу жанрі, що може принести перемогу в Національному відборі на Євробачення-2019. Чи допоможе гурту самобутність у цій нелегкій справі, покаже виступ 16 лютого. А поки пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з вокалісткою гурту Braii – Оксаною Бризгаловою.

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Саме після жеребкування до учасниць гурту Braii прийшло усвідомлення того, що попереду новий і великий етап: «Все сталося дуже несподівано. Ми просто відправили листа музичному продюсеру Нацвідбору. І це повністю змінило наші плани на 2019 рік. Власне, про це і наша конкурсна пісня «Maybe». Один клік, один дзвінок можуть повністю змінити наше життя».

Як вам номер, який ви витягли на жеребкуванні?

Ми – фаталісти. Заздалегідь приймаємо будь-який результат жеребкування. Звичайно, найскладніше виступати першими. Але нас навіть це би не злякало.

Яким буде ваш виступ?

Незвичайним! Як мінімум. Ми виконуємо інді-рок – незвичний жанр для учасників Євробачення. Звичайно, останні тижні ми зайняті підготовкою номера і вже встигли вигадати багато цікаво. Зараз точно можу сказати, що від нас не варто чекати бурхливих танців або активних переміщень по сцені.

Кого вважаєте своїм конкурентом? Тільки не кажіть, що «конкуренції» немає на конкурсі. Це ж Нацвідбір! Ви виборюєте право представити Україну на Євробаченні-2019!

На Євробачення поїде тільки один учасник, тому всі представлені артисти на конкурсі – це дійсно наші потенційні конкуренти. У цьому році знову сильний склад, дуже різнопланові артисти. Багато самобутньої музики. Ми дружимо з Bahroma, YUKO, Brunettes Shoot Blondes. Ми – частина однієї музичної сцени.

Продовжіть фразу. Вам потрібна перемога, тому що…

…тому що немає сенсу робити будь-які кроки без віри у свої сили і кінцевий успіх.

Що хочете передати своїм шанувальникам, тим людям, які вболівають за вас?

Нещодавно у нас вийшов офіційний кліп на конкурсну пісню «Maybe». Ми дуже старалися, знімали його в полі у 10-градусний мороз під Києвом. Дуже хотіли, щоб вам сподобалося! Якщо ще не бачили кліп, обов’язково подивіться його.

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Як ви ставитеся до «хейтерів» у мережі, що критикують вашу творчість?

Євробачення – масштабна подія. Учасники конкурсу опиняються в центрі уваги. Відповідно, їх обговорюють, критикують. Взагалі це нормально. Зворотний бік і ціна будь-якої популярності. Краще нехай сварять, ніж просто не помічають.

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