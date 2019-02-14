Узимку шкіра обличчя потребує ще більш ретельного догляду. Суперфіналістка «МастерШеф»-8 Анжела Липська знає усе про жіночу красу, а нещодавно вона поділилася рецептом своєї вітамінної маски «В очікуванні весни». Ділимося докладною інструкцією і порадами в матеріалі!

Склад:

Ягоди годжі – 200 г

Мед – 100 г

Сік алое – 2 листи

Лляна олія – ​​100 г

Сметана або вершки – 1 ч. л. (для сухої шкіри)

Біла глина – 1 ч. л. (для жирної шкіри)

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Інструкція:

Ягоди годжі перемолоти в кавомолці. Змішати ягоди з соком алое, медом і лляною олією. Наповнити сумішшю баночку і поставити в холодильник. Перед застосуванням додати сметану, вершки або білу глину, в залежності від типу шкіри. Наносити чайну ложку маски на вологе обличчя. Через 30 хвилин змити теплою водою і протерти обличчя кубиками льоду. Курс маски – один місяць. Цю суміш корисно застосовувати і в усередину як вітамінну добавку: чайна ложка за 30 хвилин до сніданку.

ВАЖЛИВО: не застосовувати тим, у кого алергія на мед або алое.

Залишайтеся красивими!

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