13 лютого пішла з життя психолог кулінарного шоу «МастерШеф». Учора не стало Алевтини Шевченко. Про це повідомила її дочка Марія.

13 лютого померла психолог проекту «МастерШеф» Алевтина Шевченко. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомила її дочка Марія Попова:

«Не стало моєї мами, Алевтини Шевченко. У серпні минулого року у неї діагностували рак легенів. Четверта стадія. Вона могла піти вже тоді, але протрималася на препаратах ще півроку. Довше не змогла – відмовили легені і серце. Вона не поширювалася про те, що відбувається. Не хотіла, щоб її жаліли і ховали за життя. Вона пішла без болю».

Прощання з Алевтиною Шевченко відбудеться 15 лютого, об 11.00, в ритуальному залі Лісового кладовища.

Редакція сайту приносить свої співчуття родині та близьким Алевтини.

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