СТБ покаже фільм «Уроки зваблення»: про що ця комедія

Цієї суботи, 16 лютого, телеканал СТБ покаже фільм українського виробництва, який подобається багатьом, «Уроки зваблення». Які події будуть відбуватися в картині і чому їй присвоїли жанр комедійна мелодрама — читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна»: інтригуючий трейлер серіалу

16 лютого о 22:26 на телеканалі СТБ дивіться фільм українського виробництва «Уроки зваблювання», режисером якого став Олексій Лісовець. Це комедійна мелодрама, в якій головну роль зіграли Ірина Мак, Оксана Мисіна і Олена Шевченко. У картині вони покажуть відносини між трьома подругами і їхніми чоловіками, які виявляться дуже заплутаними.

Сюжет фільму «Уроки зваблення»

Три подруги — Кіра, Алла і Соня — щовечора гуляють в парку біля будинку, щоб обговорити останні новини. Звичайно ж, головною темою розмов є відносини між чоловіками і жінками. Вони з задоволенням промивають кісточки своїм сусідкам, але також діляться і подіями зі свого особистого життя.

Так вдається з’ясувати, що Соня давно хоче піти від чоловіка до свого коханця Артема, але той одружений і вона просить у подруг порадити, як змусити чоловіка піти з сім’ї. Найдосвідченіша в сімейних справах, Алла, придумала цілу схему як цього добится. Вона із задоволенням ділиться порадами з подругою і це призводить до бажаного результату. Артем вирішує піти від дружини.

Ось тільки уявіть здивування жінок, коли виявляється, що Артем насправді законний чоловік Алли. І виходить, що вона своїми ж руками зруйнувала сім’ю. Але в гру вступає Кіра, яка в основному відмовчувалася і не хотіла втручатися. Як з’ясувалося, вона також замішана в ситуації і може багато чого розповісти. Жінки не хочуть влаштовувати істерик, а збираються вирішити все мирним шляхом. Але яким саме? І чи може тут бути хепі енд?

Хто з ким в результаті залишиться — дізнайтеся в цю суботу, 16 лютого, о 22:26 на телеканалі СТБ.

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ