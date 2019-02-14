Якщо ви хочете змінити імідж за допомогою модної зачіски, то в цьому сезоні дизайнери пропонують нам найрізноманітніші варіанти: від ліричних та ледь помітних хвиль або локонів до мегакучерявих пасом. Модний експерт «Все буде добре» Олена Мельник розповіла про найпопулярніші варіанти модних зачісок 2019 року, які ви можете застосовувати вже зараз.

Зачіски з невидимками

Ні, це не 2007-й, це новий тренд 2019 року! Адже невидимки в цьому випадку повинні бути видимими. Крутіть волосся, робіть холодні хвилі та прикрашайте все це невидимками. Робиться така зачіска швидко, а виглядає стильно і недбало.

Цікавий чубчик

Звикнути до чубчика на дві сторони буває нелегко, але чого не зробиш заради крутої зміни іміджу? Плюс такого чубчика в тому, що він поєднується практично з будь-якою укладкою або стрижкою і не вимагає багато сил для догляду.

Коротке волосся



Зачіски в стилі Одрі Хепберн, Лайзи Міннеллі, Твіггі та навіть ще коротшы будуть актуальні в 2019 році. Короткі стрижки личать далеко не всім, тому важливо сім разів відміряти і один раз відрізати. Але якщо подивитися з іншого боку, то волосся – це поновлюваний ресурс, який дає нам величезні можливості поекспериментувати зі своїм іміджем.

Рудий колір волосся



Мідний, морквяний, червоно-рудий, вогненний і коричнево-рудий – ось такі відтінки цього кольору будуть в тренді року. Яскраві та помітні – вони будуть притягувати погляди незнайомців. Головне – щоб колір личив і подобався саме вам!

Кольорове волосся



Якщо експерименти і часта зміна образу – ваше все, то можете пофарбувати пасма волосся або довжину в блакитний, рожевий, зелений та інші відтінки. Раптова любов до баклажанового, морквяного, сіро-блакитного, брудно-рожевого та інших кольорів, яка почалася ще торік і була актуальна в кінці 90-х, зберігається і в 2019 році.

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