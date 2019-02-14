Вже 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ глядачі ознайомляться з неймовірною історією забороненого кохання в серіалі «Кріпосна». Зворушливе життя Катерини Вербицької не залишить байдужим нікого. Що ж чекає на бідну кріпосну Катю? Дивіться перші інтригуючі кадри!

Історія розгортається навколо кріпосної Катерини Вербицької, яка мріє про свободу. Випадкова зустріч зі шляхетним дворянином Олексієм змінює життя дівчини. Попри заборону жорстокого пана, кріпосна закохується в хлопця. Та чи боротиметься Олексій за свою обраницю, дізнавшись, що вона — чуже майно?

У серіалі «Кріпосна» глядачів чекають життєві історії, повні любовних інтриг, фатальних пристрастей, великих сподівань та сімейних таємниць. Жінки у вишуканих сукнях готові піти на будь-які хитрощі та розбити незліченну кількість сердець.

Атмосфера 19 століття зачаровує, а приголомшливі пейзажі дарують відчуття присутності.

Дивіться перші кадри костюмованої мелодрами «Кріпосна»:

Video: «Кріпосна»: інтригуючий трейлер серіалу На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Дивіться перший трейлер костюмованої мелодрами Кріпосна

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