Як доглядати за шкірою обличчя взимку: поради Юлії Янчар
Зима не відступає, тож саме час захистити обличчя від негативних факторів. Як доглядати за шкірою обличчя взимку? Ведуча Юлія Янчар поділилася своїми порадами. Читайте і беріть на озброєння!
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Порада № 1. Завжди змивати макіяж перед сном
Лягати спати з макіяжем – це табу! За ніч пори забиваються, і шкірі нічим дихати. Як результат – вранці відразу можна рахувати прищі.
Порада № 2. Правильно вмиватися
Догляд за шкірою починається з умивання, проте не всі знають, як це правильно робити. Ось кілька головних правил:
- Не варто вмивати обличчя надто гарячою водою, тому що це пересушує шкіру.
- Використовуйте тільки делікатні засоби для очищення ㄧ пінки і муси, молочко для зняття макіяжу.
- Категорично не рекомендується застосовувати лосьйони та тоніки, в складі яких є спирт і сульфати.
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Найкраще діє чотирьохетапна система очищення шкіри.
- Спочатку слід скористатися міцелярної водою. До речі, після використання її краще змити. Це важливо, тому що міцели активно працюють на шкірі.
- Далі можна вмитися пінкою або гелем – вони будуть дбайливо очищати шкірний покрив.
- Тонік, що очищає або звужує пори, добре підійде для комбінованої шкіри.
- Останній етап – крем для зволоження. До речі, для власниць жирної шкіри це теж актуально. Просто замість кремів спробуйте гелі або флюїди, бажано з позначкою oil free.
Порада № 3. Своєчасно зволожувати обличчя
Існує такий міф, що зволоження обличчя в морозну погоду протипоказано. Щоб креми приносили користь вашій шкірі, потрібно наносити їх приблизно за годину до виходу з дому. Краще в зимову пору року вибирати крем з вітамінами Е і D.
Порада № 4. Робити маски
У різні пори року і для кожного типу шкіри необхідні свої маски. Обирайте на свій смак – зволожувальні, тонізуючі, підтягуючі, коригувальні. Зокрема, взимку доречні вітамінізовані і живильні засоби, які рекомендується робити кожні 2ㄧ3 дні. У складі масок для сухої шкіри повинні міститися олії авокадо, мигдалю, персика і паростків пшениці. Для жирної та комбінованої шкіри підходять маски з протизапальними компонентами ㄧ оліями хвої, розмарину, лаванди, екстрактами чайного дерева.
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Порада № 5. Захищатися від ультрафіолету
Восени і взимку сонце не особливо тішить нас теплими променями, але це не означає, що ультрафіолет не шкодить шкірі в холодну пору року. Саме тому рекомендовано використовувати захисний крем для обличчя з SPF 20.
Порада № 6. Зволожувати чутливі зони
Шкіра навколо очей і губ особливо потребує захисту взимку. Це ті місця, де немає сальних залоз, і тому саме вони в першу чергу потрапляють в зону ризику.
Обов’язково беріть з собою гігієнічну помаду з вмістом воску або вітаміну Е. Вона допоможе набагато швидше загоїти мікротріщини на ваших губах.
Взимку намагайтеся уникати матових помад, оскільки вони пересушують шкіру губ. Але якщо ж ви все-таки вирішили нею скористатися, то обов’язково перед цим зволожте шкіру захисним бальзамом або гігієнічною помадою.
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Порада № 7. Не видавлювати прищі
Зазвичай це правило дуже важко дається жінкам. Пам’ятайте, що, видавлюючи прищі, ви ризикуєте занести в ранку інфекцію. Краще відвідати кваліфікованого дерматолога і косметолога, щоб вирішити проблему прищів іншими методами.
Порада № 8. Довіряти не сертифікатам, а тільки диплому лікаря
Завжди запитуйте у людини, якій довіряєте своє обличчя, диплом лікаря! Адже тільки кваліфікований дерматолог буде ставитися до вашої шкіри не як до предмету для експериментів, а як до органу, який не можна пошкодити.
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Любіть себе і доглядайте за собою в будь-яку пору року. Тепер ви знаєте, як зробити це краще!