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Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

14.02.2019

16 лютого відбудеться довгоочікуваний другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Нарешті ми побачимо виступи другої вісімки конкурсантів. Це на крок наближує нас до того, щоб дізнатися, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Не пропустіть другий півфінал у прямому ефірі о 19:00. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

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Відповідно до результатів жеребкування учасники виступатимуть у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 в такому порядку:

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Докладніше про правила голосування читайте ТУТ.

Більше на тему: Євробачення-2019: учасники другого півфіналу Національного відбору

Коди учасників:

Ivan NAVI

іван наві

ANNA MARIA

анна марія

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KAZKA

казка

KiRA MAZUR

кіра мазур

LAUD

лауд

KHAYAT

хаят

Braii

брай

Freedom Jazz

фрідом джаз

Нагадуємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2019, що відбудеться в Тель-Авіві (Ізраїль) 14, 16 і 18 травня.

Video: Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2019

Як голосувати за учасників відбору на Євробачення 2019? Номери учасників нацвідбору для голосування в нашому матеріалі

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