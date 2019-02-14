Запальний Ivan NAVI став одним з півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Український співак виконує пісні в стилі поп і house виключно українською мовою. Але вже на сцені музичного конкурсу півфіналіст виконає пісні англійскою мовою. Біографію учасника Національного відбору на Євробаченні-2019 Ivan’а NAVI читайте в матеріалі.

На рахунку виконавця вже 9 хітів та 6 відеокліпів, які транслюють на провідних музичних каналах. Свою кар’єру розпочав із відомого шоу «Співай, як зірка» на Новому каналі, де його помітив Кузьма Скрябін. Відтоді саме Кузьма залишається головним прикладом для чоловіка, адже надихав виконавця на творчі досягнення й плідну працю.

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Вже у 2017 році Ivan NAVI був номінований на музичну премію YUNA в категорії «Відкриття року». У 2018 році вдруге став номінантом на музичну премію YUNA в категорії «Найкращий виконавець». Того ж року співака номінували на премію «Золота Жар-птиця» в категорії «Прорив року».

Справжніми хітами стали пісні «Такі Молоді», «Тимчасовий релакс», «Закохуюсь», «Це Вона» («Зірка»), які займають найвищі сходинки радіочартів. Кліп на пісню «Такі молоді» зібрав 1,8 мільйона переглядів, «Хімія» – 1,4 мільйона, а «Закохуюсь» – понад 1 мільйон.

Ivan NAVI – один із найяскравіших представників сучасної вітчизняної музики, який стрімко розвивається в українському шоу-бізнесі. А цьогоріч він учасник Національного відбору на Євробачення-2019. Пісня «All For The Love» є першим синглом з англомовного EP (міні-альбому) артиста. Виконавець прагне вийти на міжнародний рівень, аби Україну впізнавали не лише завдяки поетам і спортсменам, а й співакам.

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