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Freedom-jazz: історія створення, творчість і всі новини про гурт

14.02.2019

Запальний бенд Freedom-jazz візьме участь у Національному відборі на Євробачення-2019. Півфіналісти виконають в прямих ефірах нові пісні та здивують глядачів неймовірними виступами. Більше про творчість колективу Freedom-jazz читайте в матеріалі.

freedom-jazz

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 Freedom-jazz — це український бенд, до складу якого входять десять дівчат. Заснований у 2008 році відомим режисером-постановником телевізійних проектів, продюсером Оленою Коляденко.

Вокалістки — Анастасія Малега, Санні Журба та Софія Павличенко (Sofi). Виконавиці віртуозно володіють різними музичними інструментами: групою саксофонів, клавішними, ударними, бас-гітарою, гітарою та трубою.

Дівчата розповіли, що відбір до Freedom-jazz був дуже суворий. Одні дівчата потрапили до гурту, бо вони єдині в Україні у своїй спеціальності. Інші повинні були не просто добре грати на саксофоні, а ще й танцювати, робити колесо, сідати на шпагат.

freedom-jazz

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Артистичний музичний колектив України запалює публіку та приголомшує яскравими шоу. Неповторні дівчата бенду без кордонів та умовностей. Сьогодні Freedom-jazz  успішно працює як згуртована команда. А кожен їхній вихід на сцену — це цілий міні-спектакль.

Девіз Freedom-jazz: «Багато saxa не буває». Це натяк на те, що в їхній групі одна з найпотужніших духових секцій. А кожен свій виступ вони перетворюють в яскраве шоу в стилістиці джаз-кабаре.

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