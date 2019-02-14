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Джамала поділилася рідкісними фотографіями з мамою і сестрою

14.02.2019

Суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019Євробачення-2019 Джамала поділилася рідкісними фотографіями з мамою і сестрою у своєму Instagram. Співачка і її близькі шалено раді довгоочікуваної зустрічі, адже в умовах жорсткого графіка виконавиці, зібратися Джамалі з сім’єю вдається вкрай рідко.

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Графік Джамали розписаний на два тижні вперед. Але сім’я для співачки завжди була на особливому місці. На честь дня народження матері, Джамала разом зі своєю сестрою влаштували їй сюрприз і нарешті зібралися разом.

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Що може бути прекраснішим, ніж коли вся родина збирається разом? Джамала підписала своє фото в Instagram лаконічно: «Без коментарів».

Нагадаємо, що вже у цю суботу ми побачимо Джамалу у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Не пропустіть, буде дуже цікаво!

А поки, познайомтеся з іменами учасників другого півфіналу Національного відбору.

Фото: Instagram Джамали

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