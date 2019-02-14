Суддя українського Нацвідбору на Євробачення-2019Євробачення-2019 Джамала поділилася рідкісними фотографіями з мамою і сестрою у своєму Instagram. Співачка і її близькі шалено раді довгоочікуваної зустрічі, адже в умовах жорсткого графіка виконавиці, зібратися Джамалі з сім’єю вдається вкрай рідко.

Більше на тему: Джамала розповіла, хто став її фаворитом в першому півфіналі

Графік Джамали розписаний на два тижні вперед. Але сім’я для співачки завжди була на особливому місці. На честь дня народження матері, Джамала разом зі своєю сестрою влаштували їй сюрприз і нарешті зібралися разом.

Що може бути прекраснішим, ніж коли вся родина збирається разом? Джамала підписала своє фото в Instagram лаконічно: «Без коментарів».

Нагадаємо, що вже у цю суботу ми побачимо Джамалу у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Не пропустіть, буде дуже цікаво!

А поки, познайомтеся з іменами учасників другого півфіналу Національного відбору.

Фото: Instagram Джамали

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ