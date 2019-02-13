YUKO: історія створення, творчість та всі новини про гурт

Зовсім скоро вирішиться, хто поїде представляти Україну на міжнародний музичний конкурс до Тель-Авіва. За результатами першого півфіналу гурт YUKO пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2019. Про склад і творчість українського гурту читайте в матеріалі.

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YUKO – це український гурт, що поєднує у своїй творчості фольклор і сучасну музику. За два роки свого існування колектив випустив 9 релізів, в тому числі два альбоми: дебютний «DITCH» (2017) і концептуальний «DURA» (2018). Гурт складається з двох осіб: фольклористки Юлії Юріної і мультиінструменталіста Стаса Корольова.

YUKO – резиденти музичного лейблу Masterskaya. Це гурт, який несе у своїй творчості потужний пласт української культури. Кожен його альбом отримав високу оцінку критиків та увійшов у топ найкращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ. У 2018 році YUKO почав виступати у Європі (на фестивалях Польщі та Угорщини) і зустрів там дуже гарячу підтримку.

За час свого існування музиканти YUKO встигли:

виступити на найбільших українських фестивалях;

розділити сцену з Gorillaz, Gus Gus, Massive Attack, Her тощо;

отримати нагороду як найкращий молодий гурт від APPS MUSIC x SZIGET Awards

випустити пісню « Stay Open», створену в колаборації з Diplo і MØ.

Колектив виділяється своєю самобутністю: велика частина його пісень створена з використанням автентичних фольклорних текстів, що залишаються актуальними і сьогодні, а також артисти самостійно складають свої пісні, пишуть аранжування і займаються продакшном, не звертаючись до послуг сторонніх продюсерів.

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Головна мета YUKO – виступати на найбільших фестивалях і гідно представляти Україну у світі. Перші поїздки гуоту до Європи показали, що музика YUKO місцевим слухачам цікава, а напрям затребуваний.

Участь у Національному відборі – це один із найважливіших кроків до мрії.

Для Нацвідбору YUKO вибрали пісню зі свого нового альбому «DURA» – «GALYNA GULIALA», яка є частиною концептуальної історії про дівчину, розкритої в новій платівці.

Музиканти вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Артисти вірять, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можливо добитися найвищих результатів.

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