Привітання з Днем святого Валентина у смс, віршах і прозі
Усі, у кого в серці живе любов, з особливим почуттям чекають 14 лютого. Але часом, коли хочеш привітати з Днем святого Валентина і відкрити свої почуття або якось незвичайно їх висловити, слова плутаються і все може піти не за планом. На цей екстрений випадок редакція STB.UA приготували кілька варіантів привітань з Днем святого Валентина. Вони гарантовано потраплять прямо у серце коханій людині і зовсім не важливо, будуть ці рядки озвучені чи відправлені у СМС. Читайте їх у нашому матеріалі.
Привітання з Днем святого Валентина у прозі
«Я кохаю, кохаю, незважаючи ні на що і завдяки всьому, кохав, кохаю і буду кохати, будеш ти грубою зі мною чи ласкавою, моєю чи чужою. Все рівно, кохаю» (Володимир Маяковський)
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«Я два дні прожив, не бачачи Вас, і тим довів, що здатен винести все» (Бернард Шоу)
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«Дуже небезпечно зустріти жінку, яка повністю тебе розуміє. Це зазвичай закінчується одруженням» (Оскар Уайльд)
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«Жінка священна; жінка, яку ти кохаєш, — священна подвійно» (Олександр Дюма)
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«Жінку потрібно любити! І любити так, щоб іншим чоловікам було нестерпно боляче, що вони так не вміють» (Ринат Валіуллін)
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Привітання з Днем святого Валентина у віршах
З днем кохання, любове моя,
Сонце ти моє неземне!
Бо для мене любов твоя —
Невимовне щось і дороге.
Ти даруєш мені лише радість,
Щастя я дарую тобі.
Подаруй мені, милая, ласку.
Як же я кохаю тебе!
***
Сьогодні свято, дорогенька,
Зізнаюсь в почуттях тобі:
Я так люблю тебе, рідненька!
Я можу в жертву принести
Себе, улюблені всі речі,
Свій побут й все, що навкруги!
Мені не жаль, бо знаю я напевно,
Що головне в моїм житті — це ти.
***
Я сховаю далеко пиху свою,
Стану в світі я найгарнішою.
За тобою піду хоч у прірву, знай,
Хочу бути з тобою, милий мій!
Буду я за тебе молитися,
Берегтиму тебе вдень і вночі.
Мрію, любий, тобі приснитися,
Щоб пізнав почуття ти мої.
***
З Днем святого Валентина!
З Днем закоханих, милий мій,
Мій єдиний, коханий мужчина,
Ти найближчий та рідний мені.
Бути з тобою хочу я поряд,
Кожну мить і кожну годину,
Вранці ловити твій сонний погляд,
Жити для нас у цю любу днину.
***
Якби помножити любов усіх людей,
ту, що була, що є й що потім буде,
то буде ніч. Моя ж любов — як день,
не знають ще чуття такого люди.
Якби зібрати з неба всі зірки
і всі сонця з усіх небес на світі, —
моя любов горітиме яркіш
за всі сонця, на тисячі століттів.
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Привітання з Днем святого Валентина у смс
Хочу я, щоби ми були разом,
Бо без тебе я просто згорю.
А з тобою розквітну одразу
І щасливо життя проживу.
***
Ти моя шаленість, ти диво моє
Яким я милуюся ночами і днями
Ти радість, ти сонце, ти щастя моє
Ти той, що лікує усі мої рани.
***
Скільки зірочок на небі,
Скільки камінчиків у воді —
Стільки солодких поцілунків
У День Валентина надсилаю тобі!
***
Повторю мільйон разів, як тебе я кохаю,
Та із Днем cвятого Валентина привітаю!
Ти — моє серденько, ти — моє життя,
Ти — моя пристрасть, тебе цілую я!
***
Закоханий. І мрію про майбутнє.
Чекати буду стільки, скільки треба.
І дочекаюсь мрію незабутню.
Ти моя доля, є в тобі потреба.
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Редакція STB.UA щиро вітає всіх з Днем святого Валентина і бажає головного — взаємного кохання.