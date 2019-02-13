«Ніщо не трапляється двічі»: Оксана Байрак з’явиться в серіалі

В понеділок, 11 лютого, на телеканалі СТБ успішно стартував 16-серійний фільм Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі». Фільм вже встиг побити рейтинги і стати лідером слоту 20:00-22:00 з часткою 11%. Сьогодні в кадрі з’явиться режисер саги про кохання — Оксана Байрак! Читайте далі.

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«Ніщо не трапляється двічі» — багатошарова сага про кохання, що з’єднує в собі кілька жанрів: мелодраму, трилер, драму і навіть детектив. За сюжетом, на початку 90-х в військове прикордонне містечко приїжджають молодята Дмитро і Катя Богданові. Юна Катя закохується в замполіта Вадима Огнєва. Мирне життя в містечку закінчується драмою, в результаті чого кілька головних героїв гинуть… А через 20 років успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, як дві краплі води схожу на Катю, яку він кохав все життя і яка стала його маною.

Сьогодні в кадрі з’явитися авторка і неперевершена королева драми Оксана Байрак. Український режисер поділилася інтригуючим кадром з сьогоднішньої серії в соціальній мережі Instagram.

«Ну, що, дорогі мої?! Дивитесь?! «Ніщо не трапляється двічі» рве на шматки всі рейтинги! Сьогодні історія продовжиться! Ми побачимо наших героїв 20 років по тому… Чекаю ваших вражень. Маленька ремарочка — сьогодні в кадр входжу і я. Всіх люблю!», — підписала фото Оксана.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от байрак оксана (@ksanabayrak) 13 Фев 2019 в 2:15 PST

Дивіться по дві серії з понеділка по четвер о 20:00 в ефірі телеканалу СТБ, а на наступний день дивіться онлайн серіал «Ніщо не трапляється двічі» на офіційному сайті!

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