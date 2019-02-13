До Дня святого Валентина суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських (NK) підготувала шанувальникам подарунок — кліп на пісню «Попа как у Ким». Дивіться неймовірний тизер відео, який співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram, а також читайте слова синглу «Попа как у Ким» просто зараз!

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Співачка не перестає радувати своїх шанувальників і регулярно випускає композиції, які підривають хіт-паради. Цього разу Каменських підготувала подарунок для всіх шанувальників її творчості.

«Ребята, я приготувала вам подарунок до 14 лютого. Вам точно сподобається!», – відмітила Настя Каменських.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 13 Фев 2019 в 3:45 PST

Текст пісні:

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!

Языками почесать для вас есть темочка.

Я в YouTubе выложу свои секси-танцы,

Когда я танцую – предоставляю, что Бейонсе.

Да, я хороша, малышка и не говори –

Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.

Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:

Кара Делевинь, либо Дуа Липа.

И мне глубоко плевать, кто что говорит,

Я красотка Bella, в кроссовках Хадид.

Мои все фанаты для меня Каменских family.

Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.

Мы же все девчонки, и мы все так хотим,

Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

NK! Key! Key! Key!

K-k-key! Key! Key!

Поднимаю тост за свой высокий рост.

В пудре нос, как будто я – Кейт Мосс.

Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,

Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кая.

Шикарное тело и эпатаж.

Ни Нике бич без Никки Минаж.

Аж 50 Наоми, и ей не повезло –

Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.

Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,

Но никогда не постареет Моника Беллучи.

Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.

И чтобы ноги, как у Тайры, а попа как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого – а попу, как у Ким.

Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!

Baby shake your buri-buri-buri! Baby shake your buri.

Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!

В жизни иногда всё, как у Ким – решает попа!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким.

Попу, как у…

Попу, как у Ким.

А попу, как у Ким.

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