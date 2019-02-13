Настя Каменських – «Попа как у Ким»: дивіться новий кліп судді Х-фактор
До Дня святого Валентина суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських (NK) підготувала шанувальникам подарунок — кліп на пісню «Попа как у Ким». Дивіться неймовірний тизер відео, який співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram, а також читайте слова синглу «Попа как у Ким» просто зараз!
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Співачка не перестає радувати своїх шанувальників і регулярно випускає композиції, які підривають хіт-паради. Цього разу Каменських підготувала подарунок для всіх шанувальників її творчості.
«Ребята, я приготувала вам подарунок до 14 лютого. Вам точно сподобається!», – відмітила Настя Каменських.
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Текст пісні:
NK! Key! Key! Key!
K-k-key! Key! Key!
Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!
Языками почесать для вас есть темочка.
Я в YouTubе выложу свои секси-танцы,
Когда я танцую – предоставляю, что Бейонсе.
Да, я хороша, малышка и не говори –
Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.
Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:
Кара Делевинь, либо Дуа Липа.
И мне глубоко плевать, кто что говорит,
Я красотка Bella, в кроссовках Хадид.
Мои все фанаты для меня Каменских family.
Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.
Мы же все девчонки, и мы все так хотим,
Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.
NK! Key! Key! Key!
K-k-key! Key! Key!
Поднимаю тост за свой высокий рост.
В пудре нос, как будто я – Кейт Мосс.
Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,
Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кая.
Шикарное тело и эпатаж.
Ни Нике бич без Никки Минаж.
Аж 50 Наоми, и ей не повезло –
Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.
Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,
Но никогда не постареет Моника Беллучи.
Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.
И чтобы ноги, как у Тайры, а попа как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого – а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого – а попу, как у Ким.
Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!
Baby shake your buri-buri-buri! Baby shake your buri.
Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!
В жизни иногда всё, как у Ким – решает попа!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого, а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким.
Попу, как у…
Попу, как у Ким.
А попу, как у Ким.