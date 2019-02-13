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«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Катерину Ковальчук

13.02.2019

Катерина Ковальчук зіграє головну героїню масштабного серіалу «Кріпосна» —  Катерину Вербицьку. Перевтілення юної актриси можна побачити вже 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ. Раніше артистка розповіла, що спільного у неї з героїнею костюмованої мелодрами. Сьогодні редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Катерину Ковальчук. Детальніше — у матеріалі.

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1.Катерина Ковальчук народилася 20 лютого 1993 року.

  1. Зірка «Кріпосної» живе та знімається в столиці світового кіновиробництва — Голлівуді.
  1. Зробити акторську кар’єру Каті Ковальчук допомогла активність у соціальних мережах. Там дівчину помітив іноземний режисер та запросив знятися в головній ролі у короткому метрі «Рядовий».
  1. У дитинстві маленька Катя спочатку мріяла стати медсестрою або вчителем. Але потім у дівчини з’явилася мета стати акторкою.
  1. Катерина Ковальчук володіє особливими навиками, які їй знадобилися в професійній сфері. Дівчина вміє кататися верхи, стріляти з бойової зброї, танцювати степ і навіть жонглювати.

катерина ковальчук крепостная

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  1. У актриси костюмованої мелодрами «Кріпосна» є домашній улюбленець — кіт Том.
  2. Ріст Катерини Ковальчук — 163 см.
  1. «Інтерстеллар», «Богемська рапсодія», «Красуня» — одні з найулюбленіших фільмів актриси.
  1. Твір Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» — улюблена книга Катерини Ковальчук.
  1. Дівчина часто подорожує по світу, відкриваючи для себе нові країни. Але Катя найбільше хоче побувати в Китаї, Австралії та навіть відправитися на Кубу.

Не пропустіть серіал «Кріпосна» 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ у головній ролі з Катериною Ковальчук!

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