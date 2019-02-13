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Фільми 2019: що варто подивитися в новому році

13.02.2019

Редакція сайту STB.UA вибрала найбільш очікувані фільми 2019 року. Цей рік буде багатим на рімейки культових класичних фільмів, багато франшиз отримають продовження. Про які новинки кіно говорять і давно чекають читайте далі.

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«Одного разу в Голлівуді»

Однажды в Голливуде 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 26 липня 2019

Країна: США, Великобританія

Режисер: Квентін Тарантіно

Жанр: драма / комедія

У головних ролях: Марго Роббі, Курт Рассел, Леонардо ДіКапріо, Бред Пітт та ін.

Найочікуваніша прем’єра року дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно. Новий проект легендарного режисера викликав небувалий ажіотаж ще до написання сценарію. Посудіть самі шикарний акторський склад, історія сколихнула свого часу всю Америку і показаний Лос-Анджелес 1969 року. Сюжет розгортатиметься навколо колись популярного актора вестерн-серіалів Ріка Далтона і його дублера Кліфа Бута, а також секти «Сім’я» Чарльза Менсона.

«Як приборкати дракона 3»

Как приручить дракона 3, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 21 лютого 2019

Країна: США

Режисер: Дін ДеБлуа

Жанр: пригоди / анімація

В головних ролях: Крістен Уіг, Джерард Батлер, Джона Хілл, Кейт Бланшетт та ін.

Нові пригоди улюблених героїв Іккінга та його вірного друга Беззубіка. Вікінг стає вождем села, а його ручний дракон зустрічає своє кохання. Разом вони знаходять таємний світ драконів і борються з безжальним мисливцем на Нічних фурій.

«Скло»

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Прем’єра в Україні: 17 cічня 2019

Країна: США

Режисер: М. Найт Шьямалан

Жанр: детектив / драма / трилер / фантастика

У головних ролях: Джеймс МакЕвой, Семюель Л. Джексон, Брюс Вілліс, Сара Полсон та ін.

М.Найт Шьямалан зняв кросовер двох своїх найвідоміших фільмів —«Невразливий» і «Спліт». У головній ролі улюблені актори, такі як Сара Полсон, Брюс Вілліс, Джеймс МакЕвой, Семюель Л. Джексон. У картині будуть показані три головних героя — Містер Скло, Кевін Крамб і Девід Данн, що опинилися в лікарні під чуйним наглядом доктора Еллі Стейпла. Як розвернутися події дізнаємося вже з 17 січня.

«Аладдін»

аладдин 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 23 травня 2019

Країна: США

Режисер: Гай Річі

Жанр: мелодрама / мюзикл / пригоди / сімейний / фентезі

У головних ролях: Вілл Сміт, Наомі Скотт, Біллі Магнуссен, Мена Массуд та ін.

23 травня в міжнародний прокат вийде ремейк мультфільму «Аладдін». Режисером виступить Гай Річі, а в ролику ми можемо почути саундтрек, що став культовим. Сюжет залишиться незмінним: молодий злодюжка на ім’я Аладдін закоханий в принцесу Жасмін і має намір стати принцом, щоб одружитися на ній. А тим часом візир султана Джафар має намір захопити владу. Для досягнення мети, він прагне дістати чарівну лампу з Джином, що зберігається в зачарованій печері, в яку зможе зайти тільки чистий серцем.

«Джон Уік 3»

Джон Уик 3 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 16 травня 2019

Країна: США

Режисер: Чад Стахелскі

Жанр: бойовик / трилер / екшн

У головних ролях: Кіану Рівз, Іен Макшейн, Джейсон Манцукас, Холлі Беррі, Лоренс Фішберн та ін.

Продовження історії найманого вбивці Джона Уіка на прізвисько «Баба-яга». Сюжет фільму продовжує історію другої частини трилогії: Порушивши закони готелю для кілерів «Континенталь», скоївши вбивство на його території, він сам став мішенню для полчищ найманців. У Джона залишається останній шанс, щоб втекти з Нью-Йорка.

«Месники 4»

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Прем’єра в Україні: 24 квiтня 2019

Країна: США

Режисер: Ентоні Руссо, Джо Руссо

Жанр: бойовик / пригоди / фантастика / фентезі

У головних ролях: Роберт Дауні мл., Карен Гіллан, Джош Бролін, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс та ін.

У квітні вийде четверта частина «Месників». Попередня екранізація мала шалений успіх і значні касові збори. Сюжет тримається в найсуворішому секреті. Що ж приготувала для вас ця екранізація?

«Король лев»

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Прем’єра в Україні: 18 липня 2019

Країна: США

Режисер: Джон Фавро

Жанр: драма / мюзикл / пригоди / сімейний

У головних ролях: Дональд Гловер, Сет Роген, Біллі Айкнер, Джеймс Ерл Джонс, Джон Олівер та ін.

Disney представив новий трейлер сімейного пригодницького фільму «Король лев», прем’єра якого відбудеться влітку 2019 року. Новий фільм рімейк всесвітньо улюбленого однойменного мультфільму 1994 року. Картина вийде до 25-річного ювілею мультика.

«Воно 2»

оно 2 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 5 вересня 2019

Країна: США

Режисер: Енді Мускетті

Жанр: жахи

У головних ролях: Джессіка Честейн, Білл Скашгорд, Джеймс МакЕвой, Софія Лілліс і ін.

Продовження першої частини вийде у вересні 2019 року. Від подій, показаних в попередній частині, минуло майже 30 років. Герої живуть звичайним життям, але один телефонний дзвінок змушує героїв згадати минуле.

«Цвинтар домашніх тварин»

Кладбище домашних животных 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 4 квітня 2019

Країна: США

Режисер: Кевін Колш, Денніс Уідмайер

Жанр: жахи

У головних ролях: Джейсон Кларк, Джон Літгоу, Емі Саймец, Наомі Френетт та ін.

Ще одна екранізація Стівена Кінга за однойменним романом очікує шанувальників в квітні. У центрі сюжету сім’я, переїздить в новий будинок, розташований недалеко від кладовища тварин.

«Аліта: бойовий ангел»

Алита: боевой ангел 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 14 лютого 2019

Країна: США, Канада, Аргентина

Режисер: Роберт Родрігес

Жанр: бойовик / мелодрама / пригоди / триллер / фантастика

У головних ролях: Махершала Алі, Крістоф Вальц, Ед Скрейн, Роза Салазар, Джекі Ерл Хейлі і ін.

Динамічний бойовик Роберта Родрігеса з нетерпінням очікують шанувальники манги. Екранізація світу Юкіто Кісіро обіцяє бути захоплюючою, адже Джеймс Кемерон, виступає одним з основних продюсерів.

«Крижане серце 2»

Холодное сердце 2 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 28 листопада 2019

Країна: США

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Лі

Жанр: анімація / комедія / мюзикл / пригоди / сімейний / фентезі

У головних ролях: Крістен Белл, Ідіна Мензел і ін.

Довгоочікуване продовження всесвітньо улюбленого мультфільму виходить в прокат вже в листопаді! Сюжет другої частини тримається в найсуворішому секреті, але режисер Кріс Бак відкрив невелику завісу таємниці мультик торкнеться актуальні проблеми для підлітків і сподівається, що «Холодне серце 2» зможе вплинути на дітей.

«Дамбо»

Дамбо фильм 2019, фильмы 2019

Прем’єра в Україні: 28 березня 2019

Країна: США

Режисер: Тім Бертон

Жанр: сімейний / фентезі

У головних ролях: Єва Грін, Колін Фаррелл, Майкл Кітон, Денні ДеВіто та ін.

Ще один ремейк діснєєвськой класики чекає нас в 2019 році. Режисером виступить Тім Бертон. У центрі історії цирковий слоненя Дамбо, який страждає від насмішок трупи через своїх величезних вух. Але незабаром з’ясовується, що малюк вміє літати стаючи зіркою цирку!

«Зелена книга»

зеленая книга фильм 2019

Прем’єра в Україні: 24 січень 2019

Країна: США

Режисер: Пітер Фарреллі

Жанр: драма

У головних ролях: Вігго Мортенсен, Махершал Алі, Лінда Карделлініа и др.

Біографічна комедійна драма про подорож по півдню США в 1962 році одного з кращих джазових піаністів свого часу Доктора Дона Ширлі і звичайного водія Тоні Липа. На час концертного туру вони повинні покладатися на «Зелену книгу» гід по місцях, які безпечні для афроамериканців. Ця поїздка змінить їхнє життя назавжди.

«Хеллбой»

Хеллбой 2019

Прем’єра в Україні: 11 квітня 2019

Країна: США

Режисер: Ніл Маршалл

Жанр: боевик / кінокомікс / пригоди / фантастика / фентезі

В головних ролях: Мілла Йовович, Йєн МакШейн, Девід Харбор, Саша Лейн, Деніел Дае Кім та ін.

Нова екранізація коміксів про демона з пекла, який бореться зі злом. У новому фільмі Хеллбой відправляється в Англію для боротьби із середньовічною відьмою Кривавої Королевою Німуе, дружиною самого Мерліна.

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