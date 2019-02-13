Цікаво, як змінилося життя тих, хто отримав звання кращого кухаря-аматора. Ось переможець «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко за кілька років встиг зробити те, що планував одразу після проекту і навіть більше. Професійний шеф-кухар влаштував справжній переворот для шкільних їдалень. Тепер учні будуть харчуватися смачною і корисною їжею саме завдяки Євгену. Детальніше про досягнення переможця «МастерШеф»-5 читайте в інтерв’ю.

На фініші проекту, в якому Євген Клопотенко виявився кращим, він заявив, що настають зміни. І ось, через вагомий проміжок часу, кухар сміливо може заявити, що багато речей дійсно стали іншими. Плани переможця «МастерШеф»-5 здійснюються:

«В останній серії 5 сезону шоу «МастерШеф у мене брали інтерв’ю, в якому я сказав про те, що через п’ять років ви не помітите, як ваша їжа і ваше життя зміниться. Після цієї фрази я щодня почав робити кроки по досягненню цієї мети. Це саме те, чого я хочу. З тих пір пройшло три з половиною роки, і всі кроки, які я роблю, — заради досягнення цієї мети».

Євген докладно розповів про головне, на його думку, досягнення за останні п’ять років. Цим дітищем став проект «Нове шкільне харчування»:

«Напевно, мій найгучніший проект зараз — «Нове шкільне харчування». Він покликаний поліпшити харчування у всіх школах України. Я отримав грант на реалізацію проекту, і нещодавно було отримано дозвіл на використання моїх рецептів, які вже затверджені та зареєстровані на державному рівні. Таким чином, я створив базу, з якою можна працювати вже сьогодні, базу, яка не оновлювалася 70 років. Точніше, формально шкільні рецепти незначно оновлювалися, але фактично — ні. Згідно мого плану, у мене є ще півтора року, щоб поліпшити культуру харчування, тому все йде за планом.

Нещодавно ми провели прес-конференцію, на якій були присутні перші особи Міністерства освіти і науки України, а також МОЗ України, які почули нас і підтримали. Ми голосно заявили про те, що за бажанням кожна людина в своєму місті і в своїй школі зможе поліпшити культуру харчування. Для цього їй потрібно зайти на сайт cultfood.info, скачати збірник і почати вносити зміни в своє життя. В цілому цей проект є однією зі складових глобального плану з поліпшення культури харчування у країні, але для початку необхідно поліпшити харчування у школах».

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А щоб доносити свої ідеї більш широкій аудиторії, Євген скористався силами інтернету. Особистий сайт і YouTube канал допомагають кухареві писати і говорити про своє кулінарне бачення, ділитися напрацюваннями рецептів і, звичайно ж, отримувати фідбек від аудиторії:

«Також я зрозумів, що в нашій країні немає якісних інтернет ресурсів, на яких би люди могли дізнаватися про нові рецепти. Раніше більшість українців використовували зарубіжні сайти. Це наштовхнуло мене на створення сайту klopotenko.com. Сьогодні на ньому є безліч рецептів, а контент оновлюється щодня. На моєму сайті завжди можна знайти свіжі і корисні рецепти, щоб кожен день готувати смачні і корисні страви. Щомісяця у нас зростає аудиторія. Зараз до нас щомісяця заходить більше 100 000 унікальних користувачів, і ми збільшуємо оберти. Така тенденція свідчить про те, що люди захоплені цією ідеєю і хочуть змін. Це теж великий крок для зміни культури харчування.

Я розвиваю свій YouTube канал, на якому також є безліч рецептів. У відео форматі рецепти більш зрозумілі, і для тих, хто прочитав їх на сайті, але щось не зрозумів, це може бути подвійно корисно. Тим більше YouTube сьогодні — свого роду телебачення».

Євген Клопотенко розповів, що найближчим часом планує відкрити ресторан української кухні. Мета закладу — показати людям, що звична їжа може мати ще багато інших цікавих смаків. Звичайно, Євген не міг не відзначити, що справлятися з усіма проектами йому допомагає команда:

«Незабаром я відкрию ресторан української кухні. Поки багато говорити не можу, але можу сказати, що такою українську кухню ще не бачили. Українська кухня може бути дуже смачною і разом з тим не жирною. Це великий крок, також спрямований на те, щоб показати українцям, що їжа може бути іншою.

Зараз я веду 5-6 напрямків основної діяльності, яка зачіпає велику кількість людей. Я впевнений, що через півтора року частина українців почне мислити інакше. Усе відбувається як я і обіцяв. Звичайно, все це я роблю не сам, у мене є команда з 12 осіб. Власне, ось таке і є моє життя після шоу «МастерШеф»».

Бажаємо Євгенію ще більше натхнення і перемог у всіх починаннях!

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