Вони завжди яскраві, запальні, закохують з першого погляду та з першої почутої ноти. Нагадуємо, що ANNA MARIA виступатиме на Національному відборі з піснею «My Road». Дует виконує музику в стилі поп, інді, поп-рок і фанк. Уже зараз слухайте найкращі композиції учасника Нацвідбору на Євробачення-2019.

Більше на тему: ANNA MARIA – «My Road»: унікальний дует презентував пісню для Нацвідбору

ANNA MARIA – «Долонями»

ANNA MARIA – «Знаєш ти»

ANNA MARIA – «Чому»



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ANNA MARIA – «Ми сховаємось»

ANNA MARIA – «Целовать другого»

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