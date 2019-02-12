Зірка «Кріпосної» на відпочинку: з ким і де відпочиває Катерина Ковальчук
Зірка «Кріпосної» — чарівна Катерина Ковальчук — в розпал зими вирушила в теплі краї. Актриса відпочиває в одному з найкрасивіших куточків планети. З постів Катерини стало відомо: дівчина подорожує не одна. Ймовірно, що разом з головною героїнею «Кріпосної» відпочиває її таємний обранець. Подробиці — в матеріалі.
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Актриса костюмованої мелодрами «Кріпосна» Катерина Ковальчук активно ділиться знімками в Instagram зі своїми підписниками. Зовсім недавно у Каті з’явилося багато фотографій з відпочинку на Балі.
У своїх соціальних мережах Катерина Ковальчук відверто написала про відпочинок на улюбленому курорті:
«Я завжди відчуваю себе як вдома в тих місцях, де вода практично всюди».
Дівчина не соромиться ділитися яскравими кадрами, зробленими під час відпустки. Однак, шанувальники актриси припускають, що разом з Катею відпочиває її коханий. В інтернеті давно ходять чутки про другу половинку актриси «Кріпосної». Але сама дівчина поки що це ніяк не коментує.
Пропонуємо насолодитися фотографіями Каті Ковальчук відпочинку на Балі.
Не пропустіть 25 лютого о 20:00 на телеканалі СТБ прем’єру костюмованої мелодрами «Кріпосна» в головній ролі з Катериною Ковальчук!