Фіналіст «МастерШеф»-8, який нещодавно грубо висловився на адресу колишньої нареченої, визнав провину. Влад Міцкевич дійсно погарячкував і уточнив, що не хотів образити Еліну Павленко. Однак хлопець зазначив, що не згоден, що про щастя потрібно мовчати, адже справа зовсім не в цьому.

Любовна історія цієї парочки скоро заслужить звання справжньої мелодрами. Вона з усією душею до нього, він гнівається, але потім приходить до тями і згадує про сльози радості… Щастю Еліни і Влада настав кінець, а, може, це тимчасові проблеми. Відомо одне, дівчина живе далі, а хлопець попросив своїх підписників закрити цю тему.

Влад Міцкевич пояснив, що саме, на його думку, стало причиною розставання. Він навіть не посоромився згадати про свою скупу чоловічу сльозу під час їх з Еліною заручин:

«Реально згоден, 5 днів тому я переборщив на тлі емоцій, що сказав про Еліну, важко було. Коли з тобою так жорстко чинять, і ти опиняєшся нікому не потрібним, це дійсно боляче.

Про Еліну я не хотів нічого сказати поганого, дійсно минуле є минуле, просто її минуле мене переслідувало. Дуже було багато приємних, я б навіть сказав, неймовірних моментів. Я сподіваюся, що колись зможу їх забути, я готовий був зробити заради цієї людини все і робив все і навіть більше!

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Пам’ятаю як зараз День Народження цієї дівчинки, вранці я приїхав, коли вона ще спала, подарував 101 троянду, плюшевого ведмедя, а потім зробив пропозицію, і вона стала моєю нареченою. Пам’ятаю сльози радості. Пишу і боляче все згадувати.

Можу сказати, справа не в тому, що ми два лідери або стосунки на очах у тисячі людей, «для мене це все відмовки». Коли ти щасливий, хочеться кричати на весь світ про це. А справа в тому, що стосунки це величезна праця, обіцянки і дії, підтримка і любов, віра і мотивація.

Брати і сестри, я хочу закрити цю тему і більше ніколи до неї не повертатися!».

Віримо, що Еліна і Влад зможуть йти далі і пробачити один одного!

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