Місячний календар стрижок на лютий 2019 року допоможе вам підібрати дні, які найкраще підходять для зміни зачіски. Якщо хочете домогтися максимально позитивного результату, обов’язково врахуйте фазу Місяця в лютому 2019 року. Читайте у матеріалі від екстрасенса Ярослави Федорової докладніше.

Більше на тему: Стрижки 2019: тренди року

Надворі холодно, а це позначається на стані волосся і шкіри голови. А оскільки скоро День закоханих, варто підготуватися до відвідування салону заздалегідь, щоб в це свято бути найчарівнішою.

Щоб знати, які дні краще всього вибрати для запису до перукаря, читайте наш місячний календар на лютий 2019 року, він точно допоможе вам визначитися з датою.

Більше на тему: Гороскоп на лютий 2019 для всіх знаків зодіаку

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2019 року

Для відвідування салонів і перукарень краще вибирати дні, коли Місяць перебуває у Леві або Діві, такими в лютому 2019 будуть наступні дати: 1, 2, 11, 17 (друга половина дня), а також 18, 20, 21, 22, 28.

На ці дні сміливо записуйтеся до майстра, адже ваша стрижка безсумнівно вийде вдалою.

Більше на тему: Любовний гороскоп на лютий 2019

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2019 року

Утриматися від стрижок і експериментів із зачісками в лютому 2019 року необхідно в такі дати: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27 .

Місяць вказує, що якщо піти на експерименти з волоссям в ці дати, то може статися все що завгодно, і ви навряд чи залишитеся задоволені результатом.

Більше на тему: Магнітні бурі в лютому 2019 року

Нейтральні дні для стрижки в лютому 2019 року

Відповідно, 5, 13, 14, 15, 26 лютого є нейтральними днями, і стригтися чи ні, вирішувати вам. Цілком можливо, що стрижка пройде на ура, але також можливі й не зовсім приємні ситуації, тому вибирайте тільки перевірених майстрів і салони.

Більше на тему: Модні зачіски 2019: тренди на весь рік

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ