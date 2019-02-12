Учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 представив свою конкурсну пісню під назвою «2 дні». Нагадуємо, що торік LAUD не завоював бажану перемогу, тому і повернувся. Співак звик доводити справи до кінця. Прослухати пісню «2 дні» від LAUD’а ви можете саме зараз.

LAUD впевнений, що представлятиме Україну на Євробаченні-2019. Він не сумнівається у своїх силах, бо для нього минулий рік був дуже плідним: «Ми випустили дебютний альбом «Музика», два кліпи, зіграли кілька великих сольників та виступали на фестивалях. Тепер хочеться всі свої напрацювання показати публіці. Особливо нову пісню «2 дні».

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Ось і відбулася прем’єра пісні «2 дні», з якою артист братиме участь у Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2019. Авторами музики і слів виступили Іван Клименко та Станіслав Чорний. LAUD виконає пісню в другому півфіналі 16 лютого.

LAUD: «2 дні» – це лірична балада. Як і більшість моїх пісень, вона про кохання, про романтичні стосунки, а якщо точніше, про розлуку з коханою дівчиною. На відборі я заспіваю її українською мовою, але ми працюємо і над англомовною версією».



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