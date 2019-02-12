Відома дата старту проекту «Холостяк». 9 сезон найромантичнішого реаліті в Україні вийде на телеекрани в Міжнародний жіночий день – 8 березня 2019 року. Головним героєм став відомий телеведучий і головний редактор журналу «XXL» Нікіта Добринін.

Традиційно щовесни на телеканалі СТБ стартує найромантичніший проект «Холостяк». 9 сезон обіцяє нові знайомства та незабутні побачення. Цього року глядач зміг взяти участь у виборі головного героя. Ним став успішний молодий телеведучий Нікіта Добринін. Чоловік давно досяг успіху в кар’єрі, проте серце його досі вільне.

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Публічний і всім відомий Холостяк здивує організацією романтичних побачень, а також безліччю подорожей наймальовничішими місцями світу. Три місяці учасниці боротимуться за увагу головного героя та намагатимуться його здивувати. Ведучим найромантичнішого проекту стане Григорій Решетник, а ведучою ток-шоу «Як вийти заміж» – Роза Аль-Намрі.

Що чекає глядача у новому сезоні? На що будуть готові піти дівчата заради уваги Нікіти Добриніна? І чи вдасться головному герою зустріти своє кохання в рамках романтичного реаліті? Не пропустіть, адже новий Холостяк точно нікого не залишить байдужим.

Дивіться дев’ятий сезон проекту «Холостяк» з 8 березня щоп’ятниці на каналі СТБ!

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