Не пропустіть другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2019 вже в цю суботу, 16 лютого! Зовсім скоро ви побачите виступи восьми конкурсантів. Це буде незабутнє шоу. Дивіться в прямому ефірі разом з телеканалом СТБ!

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Уже в цю суботу о 19:00 – перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2019. Ви побачите виступи Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR, KHAYAT. Не пропустіть наймузичнішу подію року в Україні!

Але це ще не все, багато цікавих моментів про учасників, ви можете дізнатися подивившись Facebook-трансляції з бекстейджа з неперевершеною ведучою Надією Матвєєвою. Фінал Національного відбору на Євробачення-2019 відбудеться 23 лютого.

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Video: Євробачення-2019: другий півфінал Нацвідбору в Україні стартує вже 16 лютого (Анонс) Відбір на Євробачення 2019 Україна - перший півфінал стартує вже 16 лютого 2019 року. Що чекає на глядачів у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2019

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