ANNA MARIA: історія створення, творчість та всі новини про дует

Серед півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, які будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі, буде ANNA MARIA. Цікаві факти про творчий шлях читайте в матеріалі.

ANNA MARIA — український дует сестер-близнюків Анни і Марії Опанасюк. Дівчата зробили перші кроки до музичної кар’єри у віці 6 років на конкурсі близнюків, ставши переможцями. З ініціативи батьків пішли в музичну школу по класу фортепіано, а пізніше на клас гітари. Але справжнім проривом в кар’єрі стала перемога в проекті «Шанс».

З раннього віку сестри виступають по всьому світу, виконуючи пісні на 20 мовах світу, але переважно українською, англійською та російською.

Наразі ANNA MARIA — повноцінний гурт, до складу якого також входять 4 музиканти (гітара, клавіші, бас-гітара, ударні).

У 2015 році відбувся реліз першого сольного альбому під назвою «РАЗНЫЕ», де практично всі пісні авторські. У дебютну платівку увійшло 13 треків на трьох мовах. ANNA MARIA виконують музику в стилі поп, інді, поп-рок і фанк. На своїх виступах завжди віддають перевагу живому виконанню.

ANNA MARIA братимуть участь у Національному відборі на Євробачення-2019 вперше.

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