ANNA MARIA: історія створення, творчість та всі новини про дует
Серед півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, які будуть боротися за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі, буде ANNA MARIA. Цікаві факти про творчий шлях читайте в матеріалі.
ANNA MARIA — український дует сестер-близнюків Анни і Марії Опанасюк. Дівчата зробили перші кроки до музичної кар’єри у віці 6 років на конкурсі близнюків, ставши переможцями. З ініціативи батьків пішли в музичну школу по класу фортепіано, а пізніше на клас гітари. Але справжнім проривом в кар’єрі стала перемога в проекті «Шанс».
З раннього віку сестри виступають по всьому світу, виконуючи пісні на 20 мовах світу, але переважно українською, англійською та російською.
Наразі ANNA MARIA — повноцінний гурт, до складу якого також входять 4 музиканти (гітара, клавіші, бас-гітара, ударні).
У 2015 році відбувся реліз першого сольного альбому під назвою «РАЗНЫЕ», де практично всі пісні авторські. У дебютну платівку увійшло 13 треків на трьох мовах. ANNA MARIA виконують музику в стилі поп, інді, поп-рок і фанк. На своїх виступах завжди віддають перевагу живому виконанню.
ANNA MARIA братимуть участь у Національному відборі на Євробачення-2019 вперше.