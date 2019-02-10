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У 2 випуску «Один за всіх»-13 з’ясовуватимуть, хто познущався над Іванком

10.02.2019

«Один за всіх»-13 у 2 випуску рятуватиме 6-річного хлопчика від систематичного побиття дорослими. У студії з’являться сусіди, які виявили Іванка в численних гематомах і ранах, аби розповісти більше про горе-родину. Шукатимуть істину в цій історії експерти та ведучий проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк.

У 2 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  1. Хто насправді забивав Іванка до гематом і ран?
  2. Чи причетна мачуха й батько до вкрай важкого стану дитини?
  3. Як вдалося врятувати хлопчика від систематичних знущань?
  4. Яка жінка приїде до студії «Один за всіх», аби вирвати з рук батьків хлопчика?
  5. І кого сам Іванко назве своїм кривдником?

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Дізнайтеся вже сьогодні о 21:05 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 дивіться онлайн повний 2 випуск «Один за всіх»-13 від 10.02.2019 на офіційному сайті!

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