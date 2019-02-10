PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

MARUV: топ-5 найкращих пісень української співачки

10.02.2019

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV виступила на конкурсі з піснею «Siren song». Зірка впевнена у своїх силах і вже готова йти у фінальний бій за перемогу. Зовсім скоро вона виступить у фіналі Національного відбору! Побажаємо успіху виконавиці та саме зараз прослухаємо топ-5 пісень від MARUV.

Більше на тему: Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 від 09.02.2019

 MARUV – «BLACK WATER» 

Більше на тему: MARUV – «Siren song»: співачка представила пісню для Нацвідбору

MARUV&BOOSIN –  «Drunk Groove»

MARUV – «Focus On Me»

Більше на тему: Співачка MARUV про участь у Нацвідборі на Євробачення-2019

MARUV – «Star»

MARUV – «LaLaLa»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати