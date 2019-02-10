MARUV – « Siren Song»: співачка представила пісню для Нацвідбору
10.02.2019
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV представила свою конкурсну пісню. Прослухати пісню учасника Нацвідбору на Євробачення можна вже зараз.
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Від співачки MARUV очікують справжньої суперфеєрії. Зірка поділилася з STB.UA, що навіть трохи схвильована через це. Але вона не з лякливих людей і сприймає все як виклик:
«Прошу зауважити, я не з лякливих людей! Тому для мене це просто виклик. Можливість зробити щось нове, цікаве і вийти за рамки свого комфорту».
MARUV – «Siren Song»
Video: MARUV – « Siren Song»: співачка представила пісню для НацвідборуMARUV - « Siren Song». Слухати онлайн пісню учасника Нацвідбору (Україна) на Євробачення 2019 MARUV (Марув)
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