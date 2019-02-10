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MARUV – « Siren Song»: співачка представила пісню для Нацвідбору

10.02.2019

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV представила свою конкурсну пісню. Прослухати пісню учасника Нацвідбору на Євробачення можна вже зараз.

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Від співачки MARUV очікують справжньої суперфеєрії. Зірка поділилася з STB.UA, що навіть трохи схвильована через це. Але вона не з лякливих людей і сприймає все як виклик:

«Прошу зауважити, я не з лякливих людей! Тому для мене це просто виклик. Можливість зробити щось нове, цікаве і вийти за рамки свого комфорту».

MARUV «Siren Song»

Video: MARUV – « Siren Song»: співачка представила пісню для Нацвідбору

MARUV - « Siren Song». Слухати онлайн пісню учасника Нацвідбору (Україна) на Євробачення 2019 MARUV (Марув)

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