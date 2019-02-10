Виконавиця Maruv показала справжнє провокативне шоу на півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Співачка дала ексклюзивне інтервью для сайту STB.UA одразу після свого виступу. Читайте в матеріалі.

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Ваш виступ дуже сподобався Андрію Данилку, чи задоволені ви його коментарем?

Я взагалі від нього такого не очікувала! Мені було дуже приємно, спасибі йому велике. Це мені дуже лестить!

А що ви можете сказати про коментар Джамали на вашу адресу? Адже вона виказала чимало критики.

Ось від Джамали я очікувала критики якраз у такому ключі. Я її навіть розумію. Зі свого погляду, з точки зору музики, яку вона грає, вона по-своєму права. До того ж Джамала переможець Євробачення-2016. Але зараз вже інший час. Роки йдуть – звичаї змінюються. Зростає нове покоління, з’являються нові тренди, тому вважаю, що я також права.

Кого на даний момент ви вважаєте своїм головним конкурентом?

Саму себе. Тому що головне – це класно виступити і отримати задоволення від перебування на сцені. Цього разу я оцінюю себе на 9 балів з 10, тому що була трохи втомлена після вчорашнього концерту і переїздів. Якщо асоціювати мене з алкоголем, то сьогодні я була пуншем. А якщо наступного разу мене хтось розлютить перед виходом на сцену, то я буду текілою, наприклад, або самбукою.

А за кого би ви проголосували, якби не виступали сьогодні на сцені?

Таких багато. Мені подобається і YUKO, і LAUD, і KAZKA. Я би проголосувала за VERA KEKELIA і за Brunettes Shoot Blondes. У мене цілий список тих, за кого можна «есемесити».

Уявімо, що ви перемогли у Нацвідборі-2019. Кому ви першому зателефонували б і розповіли про таку важливу новину?

Тут все просто. Своєму собаці (сміється. – Прим. ред.). Насправді я би подзвонила своїм батькам, звичайно. Матусі і татусеві. Я дуже за ними сумую, ми так давно не бачилися. Вони у Павлограді за мене вболівають і переживають, тому що не змогли приїхати.

Дивіться повний виступ Maruv на Нацвідборі на Євробачення-2019:

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