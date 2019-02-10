Brunettes Shoot Blondes: топ-5 найкращих пісень українського гурту
10.02.2019
Інді-гурт Brunettes Shoot Blondes пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення-2019 із піснею «Houston». Brunettes Shoot Blondes відомі завдяки своїм унікальним ідеям до відео, які вони знімають самостійно. Оцінити топ-5 найкращих композицій разом з кліпами учасника Нацвідбору на Євробачення можна саме зараз.
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Brunettes Shoot Blondes – «Bittersweet»
Brunettes Shoot Blondes – «Knock Knock»
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Brunettes Shoot Blondes – «Hips»
Brunettes Shoot Blondes – «Every Monday»
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Brunettes Shoot Blondes – «Houston»