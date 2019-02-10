Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 представили свою конкурсну пісню і відеокліп на неї. Інді-гурт із Кривого Рогу Brunettes Shoot Blondes створив арт-об’єкт – гібридний рояль, в який вбудовано інші музичні інструменти. У новому відео на пісню «Houston» прозвучить наживо цілий оркестр всередині одного корпусу. Саме з цією композицією гурт взяв участь у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2019.

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Гурт оживив зламане вінтажне піаніно, перетворивши його на гібридний рояль з 20 інструментами. У музикантів виникла ідея створити справжній аналоговий апарат, який міг би грати на різних інструментах при натисканні на білі та чорні клавіші. Таким чином грає вбудована маримба, бубон, цимбали і навіть кастаньєти, вбудовані всередині нього. Існують також спеціальні механічні пристрої, які дозволяють грати на віолончелі, скрипці та органі.



«Головна ідея була в тому, щоб вся механіка між інструментами працювала без електрики. Одним із найскладніших завдань була інтеграція невеликого органу. Забавно, але нам довелося врешті-решт ще й вчитися на цьому всьому грати», – каже Андрій Ковальов, вокаліст та гітарист гурту. Brunettes Shoot Blondes відомі завдяки унікальним ідеям до відео, які вони самостійно знімають. Вперше широку увагу група отримала після релізу кліпу «Knock Knock», який зібрав понад 100 млн в інтернеті і отримав нагороду за кращу концепцію на Berlin Music Video Awards. Більше на тему: Євробачення-2019: Франція обрала представника на пісенний конкурс Релізом нового синглу і лайв-відео музиканти хочуть привернути увагу любителів музики, дизайну і мистецтва. Більше на тему: Євробачення-2019: Україна виступить у першому півфіналі конкурсу Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ