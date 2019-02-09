Фаворитка Національного відбору на Євробачення-2019 VERA KEKELIA презентувала композицію «WOW», з якою побореться за право представляти Україну на міжнародній сцені конкурсу. Сингл співачка опублікувала на офіційному YouТube-каналі.

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Віра зізналася, що своїм виступом хоче надихнути слухачів вірити в себе та здійснювати свої мрії вже зараз:

«В основі цієї пісні лежить частково моя особиста історія, яка, я впевнена, близька кожному. У всіх рано чи пізно буває період розчарування – в собі, інших, світі навколо. Але якщо повірити в себе і свої сили, то все можна змінити. Моя пісня про те, що саме за вірою приходять зміни на краще, і кожному з нас до снаги створити свій WOW-світ, в якому хочеться жити».

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Співачка виступить у першому півфіналі 9 лютого під номером 3.

VERA KEKELIA вперше бере участь у Національному відборі, але за період сольної кар’єри вже встигла підкорити слухачів сильним вокалом і харизмою. Її дебютний сингл «Похожи» високо оцінили користувачі інтернету, а кліп на дуетну композицію «Тобі» з музикантом DUDA порівнюють з короткометражним фільмом.

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