VERA KEKELIA: біографія, творчість та всі новини про артистку

Півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2019 VERA KEKELIA побореться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Тель-Авіві. Біографію, а також цікаві факти про творчий шлях читайте в матеріалі.

VERA KEKELIA — українська співачка, автор пісень і актриса. Дівчина вперше стала учасницею Нацвідбору на Євробачення.

Віра завжди мріяла стати артисткою — вокальні дані проявилися ще в ранньому дитинстві. Ще маленькою дівчинкою, не знаючи англійської мови, вона годинами наспівувала перед дзеркалом пісні Вітні Х’юстон, намагаючись скопіювати манеру і голос культової співачки. Дівчина неодноразово брала участь в різних міжнародних і всеукраїнських конкурсах молодих вокалістів, посідаючи призові місця. Серед її досягнень Гран-прі «Черноморських ігор».

З 2011 року дівчина виступала в складі гурту «А. Р. М. І. Я.», але залишила колектив через 5 років заради створення сім’ї. У 2016 році повертається на велику сцену в складі джазового оркестру імені Олександра Фокіна «Radioband».

Наразі співачка активно розвиває сольну кар’єру, виступаючи автором власних пісень. У 2018 році вийшов перший сольний сингл і кліп на пісню «Похожи», який вона присвятила коханому. Зворушливий і відвертий кліп на цю композицію швидко завоював серця користувачів мережі. Нещодавно у співпраці з чоловіком музикантом Романом Дудою вийшла дуетна пісня«Тобі», яку пара представила з нагоди першої річниці свого весілля. Кліп на цю композицію користувачі соціальних мереж порівнюють з короткометражним фільмом.

Також VERA KEKELIA виконала пісню «Мовчати» для промороликів серіалу СТБ «Кріпосна» кількома голосами, які потім музичний продюсер Влад Музиченко зібрав у хор.

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