Колектив «ЦеШо» представив пісню для Нацвідбору – «Hate». Гурт позиціонує себе як соціальний рейв-бенд. Чому саме так? Вокалістка Марічка Штирбулова заявила, що вони хочуть відриватися і роблять музику, яка «качає». Наскільки це буде виражено в конкурсній пісні для Нацвідбору на Євробачення-2019, ви можете оцінити вже зараз.

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«ЦеШо» представили конкурсну пісню для Нацвідбору. Цікавим фактом є те, що всі учасники гурту грають у театрі. Тому їхня музика відрізняється способом подачі та змістовим наповненням. Дуже цікаво, що відбуватиметься на сцені під час виконання конкурсної пісні «Hate», але поки що ми можемо лише оцінити її незвичайне звучання.



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