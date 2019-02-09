«ЦеШо»: біографія, творчість та всі новини про артистів

«ЦеШо» – соціальний рейв-бенд, в якому артисти рефлексують над тим, що оточує нас щодня, але залишається непоміченим. Засновник та режисер гурту – Влад Троїцький. Дата заснування – 2016 рік.

П’ятеро акторів через поєднання музики та театру досліджують, хто ми, де та як живемо, говорять про проблеми сучасної людини. Разом з ними на сцені – їхні зменшені копії, п’ять ляльок у таких же комбінезонах та кольорових шапках. В руках музикантів – віолончель, контрабас, акордеон, мелодика, саксофон, ксилофон та перкусії.

До складу колективу входять:

Ігор Митальніков – перкусія, вокал

Маруся Іонова – віолончель, вокал

Марічка Штирбулова – акордеон, вокал

Надія Голубцова – контрабас, вокал

Катруся Петрашова – саксофон, мелодика, вокал

Звукорежисер – Максим Таран

Анімація – Олена Авдєєва

Восени 2018 року разом із програмою Center Stage «ЦеШо» здійснили свій перший тур Америкою. На їхньому рахунку – 13 концертів: у Гейнсвілі, Піттсбурзі, Вашингтоні, Портленді, Альбукерке, а також у Віфлиємі.

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