Вже сьогодні о 19:00 на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ розпочинаються прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2019. Паралельно з телеефіром пряма трансляція відбору відбуватиметься на офіційних сторінках СТБ в Facebook, Youtube и на сайті, при чому в Youtube вона буде багатокамерною.

Це означає, що кожен глядач зможе самостійно обирати ракурс, з якого він хоче стежити за подіями Нацвідбору.

«Зйомка великих телевізійних шоу завжди ведеться з декількох камер, але глядач бачить тільки ту версію, яку видає режисер ефіру. Ми дуже любимо інновації і подумали, чому б не запропонувати глядачам Національного відбору стати першими, хто самостійно зможе «монтувати» собі ефір? Спеціально для цього мультистріма буде працювати окрема ПТС. Вона забиратиме сигнал від основної ПТС і доповнюватиме його ще кількома ракурсами», – коментує СЕО StarLight Rental Любов Коцубенко.

«Ми даємо користувачам соцмереж унікальну можливість під час прямого ефіру самостійно обирати ракурс перегляду. Минулого року наші трансляції в соцмережах були в HD якості, в цьому колеги зі StarLight Rental запропонували нам піти ще далі і стати першими, хто запустить багатокамерну трансляцію в Youtube. Якщо ви не хочете дивитися розкадрований номер, який йде в телеефір, клікайте та обирайте, за чиєю реакцією зараз спостерігати – членів журі або учасника», – розповідає керівник Національного відбору Наталя Франчук

Нагадаємо порядок виступів учасників першого півфіналу Національного відбору на Євробачення-2019:

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Гостем першого півфіналу стане представник від України на Євробаченні-2018 MELOVIN.

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