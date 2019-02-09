Тільки що відбувся третій виступ на Національному відборі на Євробачення 2019. Для VERA KEKELIA це був сольний дебют. Але її номер не змусив суддів аплодувати стоячи.

На сцені Національного відбору на Євробачення 2019 виступила третя учасниця. VERA KEKELIA вперше вийшла на сцену як сольна виконавиця, з чим її і привітали судді оплесками.

Однак на цьому радісні новини для дівчини закінчилися, адже журі визнало номер VERA KEKELIA не вартим Євробачення.

А ось, що думає з приводу коментарів журі сама артистка:

«Це круто, коли людям є, що сказати. Вони професіонали. Але, звичайно, переробити пісню я не зможу, я її люблю дуже сильно. Не розумію слів «не формат Євробачення», тому що зараз не формат стає форматом».

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