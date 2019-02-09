Телеканал СТБ підготував багато приємних сюрпризів. В 2019 році в ефір вийдуть нові серіали. Глядачі впізнають себе у головних героях, зануряться у дивовижне життя по той бік екрана. Дивіться улюблені серіали з понеділка по п’ятницю.

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Кріпосна

Дата виходу: 25 лютого

Режисери: Фелікс Герчиков, Максим Литвинов

Жанр: костюмована мелодрама

У головних ролях: Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ольга Сумська, Марк Дробот, Олеся Жураковська, Михайло Гаврилов, Ксенія Мішина

Найбільш очікуваний серіал 2019 року — костюмована мелодрама від телеканалу СТБ та FILM.UA. У новому серіалі глядачі дізнаються зворушливу історію 18-річної Катерини Вербицької. Дівчина вихована, як дама вищого товариства. Але насправді Катя — кріпосна багатих поміщиків. У боротьбі за право бути щасливою їй доведеться пережити жахливі випробування долі. Смерть близьких людей, бордель, маніяк, який хоче заволодіти кріпосною, та жорстокі поміщики — ніщо не стане на заваді до омріяної свободи.

2 + 2 = 6

Дата виходу: весна 2019

Режисер: Ігор Забара

Жанр: лірична комедія

У головних ролях: Наталя Васько, Олександр Кобзар, Слава Красовська, Андрій Пономаренко

В основі сюжету нового серіалу 2019 року — історія сімейної пари, яка на межі розлучення. Подружжя впевнене, що готове почати нове життя. Але остаточно розірвати стосунки їм не дає несподівана звістка — дружина головного героя вагітна. Ба більше, їм доведеться дізнатися ще одну приголомшливу новину. Їхня 16-річна дочка чекає дитину від головного хулігана школи. Чим закінчиться цікава історія?

З вовками жити

Дата виходу: весна 2019

Режисер: Віра Яковенко

Жанр: мелодрама

У головних ролях: Анастасія Рула, В’ячеслав Довженко, Дмитро Гаврилов, Єлизавета Цинік, Валентин Томусяк, Світлана Зельбет

«Пригоди Олівера Твіста» Чарльза Діккенса стали ідеєю для нового серіалу 2019 року. Головна героїня Єва ніколи не знала своїх батьків. А вже в чотири роки вона потрапила в зграю запеклих злодіїв та шахраїв. Красуня дивом вижила в найпохмуріших кублах великого міста. І ніякі сили зла не зможуть стати на шляху її головної мрії — вирватися зі злочинного світу та знайти щастя з коханим чоловіком.

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За вітриною

Дата виходу: 28 cічня

Режисер: Міла Погребиська

Жанр: мелодрама

У головних ролях: Єлизавета Фалей, Сергій Басок, Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Костянтин Данилюк

Андрій Вєтров — жорсткий бізнесмен, який володіє мережею модних магазинів. Головний герой серіалу 2019 року хоч і красень, але нещадний до будь-якого прояву слабкості. Андрій не обділений увагою розкішних жінок… Але йому не дає спокою непомітна продавчиня — бідна провінціалка Галя. У зворушливій історії є принц, Попелюшка, зла мачуха, відважна фея, вороги та друзі. А головне — обставини, які захоплюють подих.

Джованні

Дата виходу: весна 2019

Режисер: Кирило Бін

Жанр: лірична комедія

У головних ролях: В’ячеслав Довженко, Дмитро Суржиков, Володимир Скорик, Анна Кузіна, Віра Кобзар

Привабливий невдаха Сергій зі своєю коханою Ганною перейшли на новий етап стосунків — пара вирішила жити разом. Побудувати щасливе сімейне життя завадило несподіване повернення колишньої дружини Сергія. Виявляється, жінка приїхала із сином від першого шлюбу та дочкою від чоловіка-італійця. Головний герой не може вигнати колишню дружину через певні обставини. І життя Сергія перевертається з ніг на голову.

Загадка для Анни

Дата виходу: 2 лютого

Режисер: Олександр Сальников

У головних ролях: Даша Трегубова, Володимир Філатов, Володимир Захаренков, Інга Нагорна, Любов Тимошевська, Жан Селезньов та інші.

Слідчка Анна Кірєєва успішна в професії, але абсолютно нещаслива в особистому житті. Її багаторічний шлюб дає тріщину, коли вона дізнається, що не може народити дитину. Мати чоловіка підбиває сина на розлучення, оскільки сім’ї потрібен спадкоємець. На тлі сімейної драми Анна розслідує причини загадкової аварії, в якій залишилась в живих тільки 7-місячна дитина. Намагаючись з’ясувати, чи живі батьки дівчинки, Анна не помічає, як сама прив’язується до неї.

Зоя

Дата виходу: весна 2019

Режисер: Павло Тупик

У головних ролях: Андрій Федінчик, Клава Дрозд, Олена Стефанська, Ольга Радчук, Ірина Дорошенко, Павло Москаль, Констянтин Октябрський, Руслан Ніконенко та інші.

Зоя — молода, красива та багата. Дівчина народилася в дуже заможній родині. Коли в автокатастрофі гине коханий Зої, вона твердо вирішує помститися за його смерть будь-якими способами. В результаті розслідування винним виявляється Олег, який зізнався, що був за кермом у той фатальний вечір. Зоя клянеться жорстоко помститися вбивці та втілює план помсти в життя. Зоя ненавидить Олега, але вона не знає, що той взяв на себе чужу провину: за кермом була його вагітна наречена…

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Video: Серіали 2019 року: новинки від СТБ Найочікуваніші серіали 2019 - топ - 7 новинок, які всі чекають. Читай, які нові серіали дивитися в 2019 році

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