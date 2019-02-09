Думки суддів з приводу виступу неординарного музичного колективу ЦеШо на Національному відборі на Євробачення 2019 розійшлися. Що ж почули артисти після свого виступу? Читайте в матеріалі!

Пісня про ненависть як соціальне явище у виконанні ЦеШо викликала мурашки у Джамали. Їй виступ дуже сподобався. І вона сказала, що дуже хоче, щоб цю групу полюбили в Україні.

Андрій Данилко був налаштований інакше і відіслав ЦеШо на Гогольфест. Крім того, він зазначив, що хоч вони і дуже світлі молоді люди, у них – не пісня, а музичний перформанс.

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