MARUV: топ-5 найкращих пісень української співачки
09.02.2019
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV виступить на конкурсі з піснею «Siren song». Зірка впевнена у своїх силах і вже готова йти в бій за перемогу. Зовсім скоро вона виступить у першому півфіналі Національного відбору! Побажаємо успіху виконавиці та саме зараз прослухаємо топ-5 пісень від MARUV.
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MARUV – «BLACK WATER»
MARUV&BOOSIN – «Drunk Groove»
MARUV – «Focus On Me»
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MARUV – «Star»
MARUV – «LaLaLa»