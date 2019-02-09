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Хто пройде фінал Нацвідбору на Євробачення-2019? (Голосування)

09.02.2019

Жеребкування визначило порядок виступів восьми претендентів, які заспівають у першому півфіналі. Уже цієї суботи – 9 лютого – у фінал пройдуть кілька претендентів, аби поборотися за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Хто гарантовано збере достатню кількість голосів глядачів і балів від журі – голосуйте в матеріалі.

Нацотбор на Евровидение-2019

Перший півфінал на Нацвідборі на Євробачення-2019 в Україні стартує вже цієї суботи. 9 лютого у прямий ефір виходить грандіозний музичний проект. Ви зможете взяти участь у виборі представника від України, який відправиться до Тель-Авіва.

Нацотбор на Евровидение-2019

Вас чекає вісім незабутніх виступів і музичних сучасних композицій, написаних спеціально до Національного відбору. The Hypnotunez, LETAYVERA KEKELIAЦеШоYUKOMaruvBrunettes Shoot Blondes и BAHROMA здивують вас джаз-панком, електро-роком, поп- та інді-рок-музикою. Нові звучання українського фольклору в поєднанні з віолончеллю, контрабасом, акордеоном і багатьма іншими рідкісними інструментами не залишать вас байдужими.

Більше на тему: Євробачення-2019: що чекає глядачів у першому прямому ефірі Нацвідбору

Хто пройде гарантовано у фінал Національного відбору на Євробачення-2019? Ставку на лідера ви можете зробити вже зараз.

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